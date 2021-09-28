الجزائر تُعلّق على قرار فرنسا تشديد إجراءات منح التأشيرات

أعرب المبعوث الخاص الجزائري المكلف بالقضية الصحراوية و بلدان المغرب العربي عمار بلاني في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية اليوم الثلاثاء، عن أسفه لقرار فرنسا تشديد شروط منح التأشيرات للرعايا الجزائريين، معتبرا اياه بـ « غير المنسجم » و « غير المناسب ».

واعتبر المبعوث الخاص بأن « القرار غير مناسب من حيث الشكل لأنه يأتي عشية تنقل وفد جزائري لفرنسا بهدف تقييم جميع الحالات التي لم يبث فيها بعد، و تحديد الطرق العملية الاكثر ملاءمة من اجل تعزيز التعاون في مجال تسيير الهجرة غير الشرعية ».

وبين « بلاني » بأن البعد الانساني يوجد في قلب تفاصيل العلاقة الجزائرية-الفرنسية والشراكة الاستثنائية القائمة بين البلدين، مضيفا ان « تسيير التدفق البشري يستدعي تعاونا صريحا و مفتوحا و يفرض ادارة مشتركة في ظل روح الشراكة و ليس امرا واقعا يخضع لاعتبارات احادية خاصة بالجانب الفرنسي.

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