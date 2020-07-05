الجزائر: جنازة رسمية خالدة لدفن رفات شهداء المقاومة الشعبية

تمّ اليوم الأحد، بمربع الشهداء بمقبرة العالية بالعاصمة الجزائرية دفن شهداء المقاومة الشعبية الـ24 الذين أعيدت رفاتهم إلى أرض الوطن يوم الجمعة الفارط من فرنسا في جنازة رسمية خالدة تعكس تضحيات هؤلاء الأبطال، وذلك تزامنا مع الذكرى الـ58 لاسترجاع السيادة الوطنية للجزائر (1962-2020).

وقد أشرف على الموكب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مع حضور كبار إطارات الدولة وأعضاء الحكومة والضباط السامين للجيش الوطني الشعبي.

يُشار إلى أن رفات الشهداء كانت قد وصلت إلى الجزائر على متن طائرة عسكرية جزائرية قادمة من فرنسا، كانت تحتفظ بهم باريس منذ سنين في « متحف الإنسان » الذي يحوي 18 ألف جمجمة، منها 500 فقط تم التعرف على هويات أصحابها.

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