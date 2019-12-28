الجزائر: تعيين عبد العزيز جراد وزيرا أول

عين الرئيس الجزائري « عبد المجيد تبون » اليوم السبت، عبد العزيز جراد وزيرا أول وكلفه بتشكيل الحكومة.

يُشار إلى أن « عبد العزيز جراد » من مواليد 12 فيفري 1954 بمدينة خنشلة وهو متزوج وأب لـ4 أطفال، وقد تولّى عدة مسؤوليات منها مدير المدرسة الوطنية للإدارة ما بين 1989 و1992 ومستشار دبلوماسي برئاسة الجمهورية في سنة 1992 وأمين عام لرئاسة الجمهورية (1993-1995) ومدير عام للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي (1996-2000) وأمين عام لوزارة الخارجية ما بين سنة 2001 و2003.

كما أصدر الوزير الأول الجديد عدة مؤلفات ومقالات في العلوم السياسية والعلاقات الدولية.

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