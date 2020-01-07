الجزائر وتركيا تتفقان على بذل كل الجهود لوقف إطلاق النار في ليبيا

استقبل الرئيس الجزائري « عبد المجيد تبون »اليوم الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، وزير خارجية تركيا، مولود جاويش أوغلو.

وأشار بيان عن الرئاسة الجزائرية، إلى أن اللقاء « تطرق إلى الوضع في ليبيا في ضوء تصعيد أعمال العنف الناجمة عن التدخلات الأجنبية، التي تعقد سبل الحل السياسي الكفيل وحده بإعادة الأمن والسلم والاستقرار إلى ربوع ليبيا الشقيقة ».

وأوضح البيان بأنه « بعد تحليل معمق للوضع من كل جوانبه، بما فيها التدخلات العسكرية الأجنبية في التراب الليبي، اتفق الطرفان على تجنب أي إجراء عملي يزيد في تعكير الأجواء، وبذل كل الجهود لوقف إطلاق النار، وعبرا عن أملهما في أن تكون الندوة الدولية المزمع تنظيمها حول ليبيا بداية للحل السياسي الشامل, الذي يضمن وحدة ليبيا شعبا وترابا ويحمي سيادتها الوطنية ».

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