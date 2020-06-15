الجزائر: 112 إصابة جديدة و10 وفيات

أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا في الجزائر جمال فورار اليوم الاثنين، تسجيل 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 وفيات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية في الجزائر، فيما تماثل 129 مريضا للشفاء.

وأوضح المتحدث بأن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة ارتفع إلى 11031 حالة، أي ما يمثل نسبة 25 حالة لكل 100 ألف نسمة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 777 وعدد الحالات التي تماثلت للشفاء 7735.

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