الجزائر: 8 قتلى في حريق مهول إثر انفجاز للغاز

اندلع مساء اليوم الثلاثاء 01فيفري2022، حريق مهول في مخزن لمواد التجميل بالطابق الأرضي لمنزل في بلدية عين ولمان جنوب ولاية سطيف الجزائرية انتشر إلى ثلاثة منازل بالجوار ما أدى إلى وفاة 8 أشخاص.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية فقد « تدخلت وحداتها لولاية سطيف على إثر انفجار غاز المدينة بمنزل تبعه انتشار حريق في نحو ثلاثة منازل مجاورة، بالمكان المسمى تجزئة لعمماشة حي 583 مسكن، بلدية عين ولمان ».

وأضاف البيان أن الحصيلة ارتفعت إلى 08 وفيات محترقين (03 نساء، رجلين، 03 أطفال) و14 مصابا بينهم اثنين في حالة حرجة.

في السياق نفسه، أكد المكلف بالإعلام والاتصال بالمديرية الولائية لذات السلك النظامي، النقيب أحمد لعمامرة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، بأن الانفجار المتبوع بحريق طال في البداية منزلا فرديا به محل لتخزين مواد التجميل ثم انتشرت ألسنة اللهب إلى 4 منازل مجاورة بسبب شدة الرياح.

وأضاف المتحدث أن مصالح الحماية المدنية تمكنت من إنقاذ طفلين اثنين، إضافة إلى إخماد النيران وإجلاء الضحايا داخل المنازل المتضررة.

كلمات البحث :الجزائر;حريق;غاز