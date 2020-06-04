الجيش السوري يتصدى لعدوان صهيوني

تصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش السوري مساء اليوم الخميس، لعدوان صهيوني من فوق الأجواء اللبنانية على أحد المواقع العسكرية في محيط مصياف بريف حماة وأسقطت عدداً من الصواريخ.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لوكالة سانا السورية الرسمية أنه « في تمام الساعة التاسعة و25 دقيقة من مساء اليوم قام الطيران الحربي الصهيوني من فوق الأجواء اللبنانية باستهداف أحد المواقع العسكرية في محيط مصياف وعلى الفور تصدت وسائط الدفاع الجوي السوري للصواريخ المعادية وأسقطت عدداً منها. »

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