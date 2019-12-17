الحكم بإعدام الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف بتهمة الخيانة العظمى

أًصدرت محكمة باكستانية اليوم الثلاثاء، حكما يقضي بإعدام الرئيس السابق « برويز مشرف » بتهمة الخيانة العظمى، في سابقة هي الأولى في تاريخ البلاد.

وكشفت صحيفة « دون نيوز » الباكستانية بأن هيئة المحكمة الخاصة في إسلام آباد المؤلفة من 3 قضاة برئاسة رئيس المحكمة العليا في بيشاور، وقار أحمد سيث أصدرت حكمًا بالإعدام على مشرف في قضية الخيانة العظمى، مشيرة إلى أن حيثيات الحكم ستصدر في غضون 48 ساعة.

وقد أُدين مشرف بتعطيل الدستور وتعليق العمل به وذلك بعد إعلانه حالة الطوارئ عام 2007 فضلا عن الاستفراد بالسلطة والصلاحيات.

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