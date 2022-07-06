الحكم بالإعدام على قاتل الطالبة المصرية نيرة أشرف

قضت محكمة جنايات المنصورة بمصر بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، بالإعدام شنقا لقاتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة، وذلك بعد إحالة أوراقه للمفتى بجلسة الأسبوع الماضى وأخذ الرأى الشرعى لمفتي الجمهورية، وقال القاضي في كلمته: «وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ» وبدأ في تلاوة نص العقوبة أمام الحضور.

وكان القاتل قد اعترف بوضع مخطط لقتل الطالبة حدد فيه ميقات أدائها اختبارات نهاية العام الدراسي بجامعة المنصورة موعدا لارتكاب جريمته ليقينه من تواجدها بها وعين يومئذ الحافلة التي تستقلها وركبها معها مخفيا سكينا بين طيات ملابسه وتتبعها حتى وصلت أمام الجامعة فباغتها من ورائها بعدة طعنات سقطت أرضا على أثرها فتابع الاعتداء عليها بالطعنات ونحر عنقها قاصدا إزهاق روحها انتقاما منها لرفضها الارتباط به .

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