الحكومة السودانية تُوقّع اتفاق سلام مع حركات مسلحة

وقعت الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلح بمسار دارفور اليوم الاثنين، بالأحرف الأولى على اتفاقية سلام جوبا، وقد تم التوقيع على 8 بروتوكولات.

ووقع الرئيس سلفاكير ميارديت نيابة عن حكومة جنوب السودان، ووقع محمد حمدان دقلو رئيس الوفد الحكومي عن حكومة السودان، ووقع عن حركة العدل والمساواة جبريل ابراهيم رئيس الحركة، كما وقع عن حركة تحرير السودان مني أركو مناوي رئيس الحركة، ووقع عن حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي رئيس الحركة الهادي إدريس، وعن التحالف السوداني وقع رئيسه خميس عبدالله أبكر، وعن تجمع قوى تحرير السودان وقع عبد الله يحي.

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