الحكومة الليبية الجديدة تنال ثقة البرلمان

نالت حكومة عبد الحميد الدبيبة المنبثقة من ملتقى الحوار الليبي برعاية الأمم المتحدة، ثقة البرلمان، اليوم الأربعاء، بإجماع النواب الحاضرين أي 132، كما أعلن رئيس البرلمان عقيلة صالح.

ويفترض أن تقود حكومة الدبيبة (61 عاما) البلاد خلال مرحلة انتقالية وصولا إلى انتخابات عامة في ديسمبر المقبل.

وقال دبيبة في تصريحات مقتضبة بعد التصويت إن هذه الحكومة ستكون حكومة كل الليبيين.

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