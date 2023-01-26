الخارجية الفرنسية تُعلن سحب القوات العسكرية من بوركينا فاسو

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية يوم الأربعاء، سحب القوات الفرنسية الخاصة من بوركينا فاسو في غضون شهر، موضحة أنها تلقت طلبا الثلاثاء من المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو بخصوص ذلك، وأنها ستحترم « شروط الاتفاق من خلال تنفيذ هذا الطلب ».

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية: « تلقينا الثلاثاء… إشعارا رسميا من حكومة بوركينا فاسو بفسخ اتفاق 2018 المتعلق بوضع القوات الفرنسية الموجودة في هذا البلد. ووفق بنود الاتفاق، يسري الفسخ بعد شهر واحد من استلام الإخطار الكتابي ».

هذا، وكان التلفزيون الوطني في الدولة الواقعة غرب أفريقيا قد ذكر يوم السبت أن الحكومة علقت الاتفاق العسكري المبرم عام 2018 مع فرنسا لكنها لا تزال تريد الحصول على دعم في شكل عتاد.

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