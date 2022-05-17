الدبيبة يدعو لفتح تحقيق في الأحداث التي شهدتها العاصمة طرابلس اليوم

دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، كلاً من النائب العام، والمدعي العسكري العام، على فتح تحقيق في الأحداث التي شهدتها العاصمة طرابلس اليوم الثلاثاء.

وجاء في المراسلة أن مجموعة من الخارجين عن القانون تسللت وقامت بأعمال تسببت في أضرار لعدد من الأحياء السكنية والإدارية وبعض الفنادق ببلدية طرابلس المركز.

وطالب الدبيبة « باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في هذه الواقعة، وكل من تسبب في حدوث الأضرار وزعزعة الأمن والاستقرار وترويع المدنيين » .

وشهدت طرابلس توترًا أمنيًا منذ ساعات فجر الثلاثاء الأولى، بعد أن دخل رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا إلى العاصمة رفقة عدد من الوزراء، قبل أن يغادرها لاحقًا، بحسب ما أعلنه مكتبه الإعلامي.

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