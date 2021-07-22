الدفاع الجوي السوري يتصدّى لصواريخ الاحتلال ويُسقط معظمها

تصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش السوري فجر اليوم الخميس، لعدوان صهيوني بالصواريخ على منطقة القصير بريف حمص وأسقطت معظم الصواريخ المعادية.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء السورية « سانا » أنه حوالي الساعة الواحدة و13 دقيقة من فجر اليوم نفذ العدو الصهيوني عدواناً جوياً من شمال شرق بيروت مستهدفاً بعض النقاط في منطقة القصير بريف حمص وقد تصدت وسائط الدفاع الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها واقتصرت الأضرار على الماديات.

وكانت الدفاعات الجوية في الجيش العربي السوري قد تصدت أول أمس لعدوان صهيوني بالصواريخ على بعض النقاط في محيط منطقة السفيرة بريف حلب وأسقطت معظم الصواريخ المعادية.

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