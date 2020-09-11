الدفاع الجوي السوري يُسقط صواريخ للاحتلال استهدفت محيط حلب

اخر تحديث : 11/09/2020

الدفاع الجوي السوري تصدّى لعدوان صهيونيحلب وتسقط عدداً من الصواريخ

تصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري فجر اليوم الجمعة، لعدوان بالصواريخ استهدف محيط حلب .
وكشف مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء السورية سانا بأنه في الساعة الواحدة والنصف من صباح اليوم قام العدو الصهيوني بعدوان جوي مستهدفاً محيط مدينة حلب برشقات من الصواريخ.
وأضاف المصدر بأن وسائط الدفاع الجوي تصدت للعدوان وأسقطت معظم الصواريخ المعادية.


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