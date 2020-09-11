الدفاع الجوي السوري يُسقط صواريخ للاحتلال استهدفت محيط حلب

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الدفاع الجوي السوري يُسقط دفعة صاروخية فوق منطقة الكسوة أعلن مصدر عسكري سوري في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا" مساء الخميس، تصدي سلاح الدفاع ...

الدفاع الجوي السوري يُسقط طائرة روسية بصاروخ أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء 18 سبتمبر 2018، أن الدفاع الجوي السوري أسقط طائر ...

الدفاع الجوي السوري "يتصدى لهجوم صاروخي" على قاعدتين جويتين تمكنت الدفاعات الجوية السورية من اسقاط صواريخ استهدفت قاعدة الشعيرات الجوية بمحافظة حمص في و ...

السلاح الجوي السوري يتصدّى لصواريخ صهيونية بريف دمشق أعلنت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السورية اليوم السبت، أن وسائط الدفاع الجوي في الجيش ...