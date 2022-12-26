الدفاع الروسية تعلن مقتل 3 عسكريين جراء إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان صحفي اليوم الإثنين، أن الدفاعات الجوية الروسية تصدت لطائرة مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية في مقاطعة ساراتوف، وأن سقوط حطام الطائرة تسبب في مقتل 3 عسكريين.

وأكدت الوزارة: « يوم 26 ديسمبر، حوالي الساعة 01:35 بتوقيت موسكو، أُسقطت طائرة أوكرانية بدون طيار كانت تحلق على ارتفاع منخفض أثناء اقترابها من مطار إنجلز العسكري في منطقة ساراتوف. تسبب سقوط حطام الطائرة المسيرة، في مقتل 3 عسكريين تابعين للجهاز التقني بالمطار ».

وأكدت الوزارة في بيانها أن معدات الطيران المتواجدة في المطار لم تتعرض لأي أضرار.

وتتمركز في مطار إنجلز قاذفات القنابل الاستراتيجية للطيران بعيد المدى التابعة للقوات الجو-فضائية الروسية.

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