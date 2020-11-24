الرئاسة الجزائرية تؤكد تحسن صحة الرئيس عبد المجيد تبون

أكد مصدر في الرئاسة الجزائرية في تصريح لروسيا اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يستجيب بشكل إيجابي للعلاج من الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف المتحدّث بأن « الرئيس يستجيب للخطة العلاجية والتحسن مضطرد لصحته، وهو متفائل جدا ، إذ إنه بدأ مرحلة النقاهة بعد العلاج ».

وجاء النفي، عقب تداول العديد من المواقع معلومات عن استعداد الحكومة الجزائرية لإعلان خبر وفاة الرئيس.

وأعلنت الرئاسة الجزائرية مطلع شهر نوفمبر الجاري، رسميا، عن إصابة الرئيس عبد المجيد تبون بفيروس كورونا المستجد، وأنه نقل بطائرة خاصة إلى ألمانيا لتلقي العلاج.

كلمات البحث :الرئاسة الجزائرية;الرئيس;تبون;صحة