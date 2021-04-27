الرئيس الجزائري يُقرر الإبقاء على الغلق التام للحدود البرية والبحرية والجوية

قرر رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون خلال اجتماع تقييم عقده اليوم الثلاثاء، للوضعية الوبائية في الجزائر الإبقاء على الغلق التام للحدود البرية والبحرية والجوية مع الرفع من مستوى اليقظة يوميا.

كما أعطى تبون التوجيهات التالية:

- ضرورة تقديم الإحصائيات من كل ولاية بدقة والأخذ بعين الاعتبار بؤر الإصابة حيا بحي وقرية بقرية, لاتخاذ قرارات مبنية على دقة الأرقام ومباشرة تحقيق وبائي فوري حول أشكال الفيروسات المتحورة في الجزائر.

- مضاعفة الحملات التحسيسية على أوسع نطاق واحترام الإجراءات الوقائية على خلفية التهاون المسجل, على أن يشمل التحسيس كل الفضاءات والمرافق العمومية, خاصة المؤسسات التربوية والمساجد والأسواق والمحلات التجارية ووسائل النقل.

- التشديد في تطبيق المخالفات وتكثيف الرقابة لاحترام الإجراءات الاحترازية.

كما أمر الرئيس الجزائري بالمضي فورا وبسرعة قصوى في تنفيذ مشروع تصنيع لقاح سبوتنيكV ».

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