الرئيس العراقي الجديد يؤدي اليمين الدستورية ويكلف السوداني بتشكيل الحكومة

أدى الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد اليوم الخميس، اليمين الدستورية أمام البرلمان، بُعيد انتخابه من قبل النواب إثر جلستي تصويت، وكلف بدوره رسميا مرشح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة.

وحصل رشيد، وهو مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني وتولى سابقا منصب وزير إدارة الموارد المائية، في الجولة الثانية من التصويت السري على 162 صوتا، في حين نال برهم صالح 99 صوتا، وعُدت 8 أصوات باطلة، من مجموع عدد المقترعين البالغ 269 نائبا، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.

وكانت الجولة الأولى من الاقتراع السري لم تسفر عن فوز أي من المرشحين الكرديين الرئيسيين -برهم صالح وعبد اللطيف رشيد- بأغلبية الثلثين المطلوبة دستوريا، حيث حصل رشيد على 157 صوتا، ونال صالح 99 صوتا.

كلمات البحث :الحكومة;الرئيس العراقي;السوداني