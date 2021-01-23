السعودية: التطبيع مع تل أبيب مرهون بإقامة دولة فلسطينية

أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في تصريح لقناة العربية يوم الجمعة، أن السلام بين المملكة وتل أبيب مرهون بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

وقال بن فرحان، رداً على سؤال حول تطبيع عدد من الدول العربية لعلاقاتها مع تل أبيب، إن قرار هذا الدول « سيادي ».

وأعرب المسؤول السعودي عن أمله بأن يكون التطبيع الأخير « دافعاً لتل أبيب إلى الانخراط في مفاوضات جادة مع الفلسطينيين للوصول إلى حل نهائي لهذه القضية، ولتسوية عادلة تحقق ما نتطلع إليه جميعاً ».

وأشار بن فرحان إلى أن تطبيع العلاقات بين السعودية و »تل أبيب »، هو أمر « مرهون بتحقيق السلام وتحقيق الدولة الفلسطينية.. بحسب مبادرة السلام العربية ».

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