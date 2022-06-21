السعودية ومصر يوقعان 14 اتفاقية بقيمة 7.7 مليار دولار

اعلن وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي في تصريح له على هامش زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى مصر، اليوم الثلاثاء، أنه تم توقيع 14 اتفاقية بين مصر والسعودية بـ 7.7 مليار دولار (29 مليار ريال).

وتتوزع الاتفاقيات الموقعة على عدة مجالات هي البترول والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية والأدوية والبنية التحتية والأمن السيبراني.

كما شملت الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة قطاعات بينها البنية التحتية والخدمات اللوجستية وإدارة الموانئ والصناعات الغذائية وصناعة الأدوية.

ومن أبرز الاتفاقيات الموقعة، توقيع شركة عجلان وإخوانه والمجموعة العربية لسلاسل الإمداد اتفاقية لبناء مركز مصر لتخزين البترول بـ 12.2 مليار ريال، وتوقيع شركة أكواباور اتفاقية مع الشركة القابضة لكهرباء مصر بشأن مشروع لإنتاج وتوليد 1100 ميغاواط من الطاقة النظيفة بـ 4.8 مليار ريال.

ووقعت شركة عجلان وإخوانه ومجموعة سامي سعد اتفاقية للاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية المياه بـ 3.75 مليار ريال، ووقعت أيضاً اتفاقية مع شركة حسن علام لضخ استثمارات في قطاعات التطوير العقاري وصناعة الأغذية بـ 1.45 مليار ريال.

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