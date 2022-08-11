السفير الأمريكي في تل أبيب: نؤيد محاربة المقاومة في غزة

قال السفير الأمريكي لدى الاحتلال الصهيوني توم نايدز في تصريح للقناة 13 العبرية اليوم الخميس، إن « الولايات المتحدة تدعم تل أبيب بالكامل في حربها ضد إرهابيي غزة ».

واعتبر نايدز أن « هؤلاء أشرار، ونحن على علم بالوضع الذي يجري في غزة، وقد فهمنا أن هذه كانت عملية مهمة للإسرائيليين ».

وشدد المسؤول الأمريكي على أن تونس تدعم حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها، وحقها في اتخاذ الإجراءات التي تحتاجها بشكل أساسي للحفاظ على أمنها، مضيفا بقوله: « لذلك نحن ندعم بالكامل تصرفات (إسرائيل) ».

وأكد أنه « لم يتم إبلاغ الولايات المتحدة بالعملية في وقت مبكر، لكن لا أعتقد أننا فوجئنا، لأننا كنا مدركين للأفعال التي كانت تحدث، وكنا واضحين تماما في أننا ندعم أمن تل أبيب ».

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