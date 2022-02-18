السلطات الأفغانية تعلن وفاة الطفل حيدر العالق فى البئر

أعلنت السلطات الأفغانية اليوم الجمعة، وفاة الطفل الأفغانى حيدر البالغ من العمر 5 سنوات، والذى سقط في أحد الآبار الجافة منذ 3 أيام.

وسقط الطفل الأفغاني حيدر الثلاثاء في قاع هذه البئر الترابية في قرية شوكاك بولاية زابل على بعد 400 كيلومتر جنوب غرب العاصمة كابول.

وكانت السلطات الأفغانية قد أكدت أن صعوبة التضاريس في المنطقة التي وقع فيها حادث الطفل الأفغاني حيدر، أدت إلى تعقيد جهود الإنقاذ.

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