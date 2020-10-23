السودان تُطبّع مع تل أبيب

أصدر البيت الأبيض مساء اليوم الجمعة، بيانا صحفيا أعلن فيه بأن الولايات المتحدة الامريكية وتل أبيب اتفقا على اقامة شراكة مع السودان وتطبيع العلاقات بين السودان وتل أبيب وإنهاء حالة العداء بينهما، وذلك بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

كما تم اتفق القادة على بدء علاقات اقتصادية وتجارية، مع التركيز الأولي على الزراعة ‏كما اتفق القادة على أن تجتمع الوفود في الأسابيع المقبلة للتفاوض بشأن اتفاقيات التعاون في تلك المجالات وكذلك في مجال تكنولوجيا الزراعة والطيران وقضايا الهجرة وغيرها من المجالات.

من جهته، أكد وزير الخارجية المكلف في السودان عمر قمر الدين أن الحكومة الانتقالية في السودان وافقت علي التطبيع العلاقات مع تل أبيب، وان المصادقة على الاتفاق حتى يدخل حيز التنفيذ تظل من اختصاص الجهاز التشريعي في البلاد.

وبين الوزير السوداني بأن هذا الاتفاق ينهي حالة العداء مع تل أبيب وسيتبع ذلك كثير من العمل الدبلوماسي والسياسي والاقتصادي والاستثماري بعد المصادقة، على حد تعبيره.

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