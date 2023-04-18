السودان: 144 قتيلاً و1409 مُصابا مُنذ بداية الاشتباكات

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية اليوم الثلاثاء، أن إجمالي القتلى المدنيين بلغ منذ بداية الحرب 144 قتيلا، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 1409 حالة إصابة تشمل المدنيين والعسكريين معا، مشيرة إلى أن العديد من القتلى والمصابين لم يتم الوصول إليهم وهم خارج نطاق حصرهم.

هذا وقد تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منطقة جبرة جنوبي الخرطوم، بينما أعلن الناطق باسم الجيش السوداني أن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أصدر عفوا عمن يضع السلاح من الدعم السريع.

كما استهدف قصف عنيف بالطيران مواقع حول القصر الجمهوري في الخرطوم، فيما أكّدت قوات الدعم السريع أن ثورة جديدة انطلقت منذ السبت ومستمرة لبلوغ غاياتها وفي مقدمتها تشكيل حكومة مدنية.

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