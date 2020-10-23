السيسى يُرحب باتّفاق التطبيع السوداني الصهيوني

رحّب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء اليوم الجمعة، بالاتفاق الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بين الكيان الصهيوني والسودان، مثمنا ما اعتبرها جهودا هادفة لتحقيق الاستقرار والسلام الإقليميين.

واتفقت تل أبيب والسودان اليوم الجمعة، على تطبيع العلاقات في اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة، ليصبح السودان ثالث بلد عربي يقيم علاقات مع تل أبيب خلال شهرين.

وكشف بيان صادر عن البيت الأبيض مساء اليوم، بأنه تم الاتفاق على بدء علاقات اقتصادية وتجارية، مع التركيز الأولي على الزراعة ‏كما اتفق قادة البلدين على أن تجتمع الوفود في الأسابيع المقبلة للتفاوض بشأن اتفاقيات التعاون في تلك المجالات وكذلك في مجال تكنولوجيا الزراعة والطيران وقضايا الهجرة وغيرها من المجالات.

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