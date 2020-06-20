السيسي: أي تدخل مباشر من مصر ستتوفر له الشرعية الدولية

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، أن أي تدخل مصري مباشر في ليبيا بات شرعياً، مؤكدا أن « جاهزية القوات المصرية للقتال صارت أمرا ضروريا » .

وبين المتحدث بأن أي تدخل مباشر في ليبيا يهدف لتأمين الحدود ووقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن مصر لم تكن يوما من دعاة العدوان لكنها كانت تعمل على تأمين حدودها ومجالها الحيوي.

وأشار الرئيس المصري إلى أن مصر « تسعى لوضع حد للتدخلات الأجنبية في ليبيا” ، معتبرا أن هذه التدخلات « تغذي بؤر الإرهاب هناك » .

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