الشرطة الفرنسية تلقي القبض على محتجز رهينتين في باريس

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد درمانين في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي « تويتر » صباح اليوم الثلاثاء، اعتقال الرجل الذي احتجز رهينتين في العاصمة باريس أمس الاثنين دون أن يصاب أحد بأذى.

يُشار إلى أن رجلا مسلحا بسكين احتجز امرأتين في أحد المتاجر بشارع أليغر بالدائرة الثانية عشرة في باريس مطالبا بمقابلة وزير العدل ليحدثه عن قضية المغربي عمر الرداد، الذي برأ نفسه أمام القضاء من حكم صدر عليه قبل 30 عاما.

وبينت شرطة باريس بأن الرجل الذي احتجز امرأتين أفرج عن إحداهما بعد ست ساعات، ثُمّ أفرج عن الرهينة الثانية بعد مفاوضات معهم.

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