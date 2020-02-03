الصين: ارتفاع وفيات كورونا إلى 362 شخصا وأكثر من 17 ألف مصاب

أعلنت السلطات الصينية اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا الجديد في البلاد إلى 362 شخصا وارتفاع إجمالي عدد المصابين به في سائر أنحاء الصين إلى ما لا يقل عن 17.238.

وأكدت الصين أنها « بحاجة ملحة » لأقنعة طبية واقية ونظارات وقاية.

وانتقدت بكين واشنطن لفرضها قيودا على دخول المواطنين الصينيين إلى أراضيها بسبب فيروس كورونا، واتهمت الولايات المتحدة بـ « إثارة الذعر ونشره » .

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