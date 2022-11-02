العاهل المغربي يدعو الرئيس الجزائري إلى زيارة المغرب

اخر تحديث : 02/11/2022

ملك المغرب

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أن الملك محمد السادس دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى زيارة المغرب من أجل الحوار.

وأبلغ بوريطة الوكالة بأن العاهل المغربي، الملك محمد السادس دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الى زيارة المغرب « للحوار »، بعد أن لم يكن ذلك ممكنا خلال القمة العربية التي تعقد في الجزائر.
تأتي هذه الدعوة بعد غياب الملك المغربي محمد السادس عن حضور القمة العربية المنعقدة في الجزائر.
وقال بوريطة في تصريحه:  » أصدر الملك تعليماته بإرسال دعوة مفتوحة للرئيس تبون، لأنه لم يكن من الممكن إجراء هذا الحوار في الجزائر ».
يشار إلى أن العلاقات بين البلدين متوترة منذ عقود، وزاد التوتر في الفترة الماضية حد القطيعة الدبلوماسية في أوت الماضي.


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