العثور على جثث أكثر من 46 شخصا داخل شاحنة في تكساس

عثرت السلطات الأمريكية على جثث 46 شخصا على الأقل يعتقد أنهم مهاجرون غير شرعيين في حاوية شاحنة كانت مركونة في مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس، الواقعة على بُعد 240 كلم من الحدود مع المكسيك، وفق وسائل إعلام أمريكية ووكالات.

وقال رئيس الإطفاء في سان أنطونيو تشارلز هود إن 46 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم وإن 16 شخصا، من بينهم أربعة أطفال، نُقلوا إلى المستشفى.

وقال قائد شرطة سان أنطونيو، وليام مكمانوس، إن ثلاثة أشخاص اعتقلوا.

ونقلت شبكة « أن بي سي » عن مسؤولين إن شخصا أبلغ الشرطة بسماعه صرخات من داخل الشاحنة لأشخاص يطلبون المساعدة ورأى جثة واحدة على الأقل.

وذكرت شبكة فوكس نيوز الأمريكية أنه يعتقد أن الشاحنة كانت تستخدم في عملية تهريب.

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