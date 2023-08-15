العثور على رفات 13 شخصا معبأة في ثلاجات في المكسيك

عثرت الشرطة في المكسيك على رفات نحو 13 شخصا على الأقل، معبأة في ثلاجات في مبنيين في منطقة دمرتها أعمال عنف مرتبطة بعصابات المخدرات في ولاية فيراكروز.

وقالت السلطات إن الشرطة اعتقلت ستة أشخاص مشتبه بهم، بعد هذا الاكتشاف المروع في مدينة بوزا ريكا في الولاية.

وقالت فيرونيكا هيرنانديز المدعية العامة في فيراكروز إن التحقيقات ما زالت جارية لتحديد عدد الضالعين في القتل وهوياتهم.

وأضافت أن عدد الجثث، وفقا للتحقيقات الأولية « يمكن أن يكون أكثر من ذلك للأسف ».

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤولين طلبوا ألا تكشف هويتهم، قولهم إن هذا الاكتشاف وقع الأحد بينما كانت الشرطة تطارد مشتبها به اختبأ في مبنى كان يحتجز فيه ثلاثة ضحايا مخطوفين.

ثم شنت الشرطة ملاحقات في المنطقة، وعثرت على المزيد من الجثث في مواقع أخرى، بحسب ما قاله المسؤولون.

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