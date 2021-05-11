العدوان الصهيوني على غزة: 30 شهيدا بينهم 10 أطفال وامرأة و203 جريحا

استشهد 9 فلسطينيين اليوم الثلاثاء، لترتفع حصيلة الشهداء في اليوم الثاني للعدوان الصهيوني على غزة، إلى 30 شهيداً بينهم 10 أطفال وامرأة، وأصيب 203 آخرون بينهم 41 طفلاً بجروح مختلفة.

وأعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية « وفا » نقلاً عن وزارة الصحة، عن استشهاد شاب وإصابة آخرين في قصف استهدف مجموعة من المواطنين شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، نقلوا على إثرها إلى مستشفى شهداء الأقصى في المدينة.

وأكدت الوزارة أن اجمالي عدد الشهداء منذ بداية العدوان على غزة بلغ حتى مساء الثلاثاء 30 شهيداً بينهم 10 أطفال وامرأة، و203 إصابات بجروح مختلفة، 12.3% منها صنفت بإصابات خطيرة، و31% صنفت بإصابات متوسطة، و56.6% صنفت بإصابة طفيفة، ومن بين الإصابات 41 طفلاً.

واستهدفت غارات الاحتلال التي شنها الطيران الحربي شققاً سكنية ومنازل وأبراجا مأهولة، وممتلكات مدنية كمصانع وورش ومتاجر، أبرزها مصنعاً للثلج في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة سوي بالأرض بقصف بصاروخين من طائرة « إف16″، إضافة إلى قصف مواقع وأراض زراعية، وإلحاق أضرار بمراكز طبية ومدارس حكومية وآخر لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين « أونروا » أبرزها مدرسة الزيتون الإعدادية للبنات التابعة للوكالة في حي تل الهوا غرب مدينة غزة.

كما لحقت أضرار بخطوط كهرباء مركزية وبمحولات كهرباء في عدد من المناطق التي تعرضت للقصف الصاروخي والمدفعي، وأدى ذلك إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أحياء بأكملها في مدن ومخيمات القطاع.

كلمات البحث :العدوان الصهيوني;جرحى;شهيد;غزة