العدوان على غزة: 24 شهيداً و203 إصابة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم السبت، ارتفاع عدد الشهداء في العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة إلى 24 شهيدًا، و203 إصابات.

وأوضحت « الصحة » أن من بين الشهداء 6 أطفال وسيدة (23 سنة) ومسنة (79 عاما).

واستشهد في الساعة الأخيرة 9 مواطنين في غارات شنتها طائرات الاحتلال على مخيم جباليا شمال قطاع غزة ورفح جنوب القطاع.

وأفاد مصدر محلي أن طائرات الاحتلال استهدفت بصاروخين على الأقل مجموعة من المواطنين وسط مخيم جباليا، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين بينهم 3 أطفال، وإصابة آخرين.

كما قصفت طائرات استطلاع للاحتلال منزلا غرب محافظة رفح، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

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