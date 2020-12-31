العراق: المحتجون يقتحمون حرم السفارة الأمريكية في بغداد

قام اليوم الثلاثاء، عدد من المحتجين الذين كانوا يشيعون قتلى الحشد الشعبي ممن سقطوا إثر الغارة الأمريكية في العراق الأحد الماضي، إلى اقتحام نقطة التفتيش الأولى في السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، وإشعال النار في الجدار الرئيسي للسفارة .

وقد أقدم المحتجون على حرق مراكز حراسات السفارة وتحطيم زجاج مبنى السفارة في بغداد.

من جهتها، أكدت القوات المسلحة العراقية أن أي إعتداء على السفارات والممثليات الأجنبية هو فعل ستمنعه بصرامة القوات الأمنية وسيعاقب عليه القانون.

من جانبها، أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، سقوط 10 جرحى من المشيعين اثر اطلاق نيران وقنابل دخانية من قبل السفارة الامريكية.

وأكدت كتائب حزب الله العراق أنهم سيستمرون في الاعتصام إلى أن تغلق السفارة ويطرد السفير.

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