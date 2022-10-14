الفصائل الفلسطينية توقّع ميثاق لمّ الشمل في الجزائر

وقعت مختلف الفصائل الفلسطينية المشاركة في « مؤتمر لم الشمل من أجل الوحدة الوطنية الفلسطينية », يوم الخميس، « اعلان الجزائر » الذي يضع حدا لانقسام دام سنين وسيكون بمثابة أرضية صلبة لتحقيق الوحدة بينها.

وتمت مراسم التوقيع بقصر الامم بالجزائر العاصمة تحت إشراف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, وبحضور مسؤولين سامين في الدولة وأعضاء من الحكومة والسلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر.

ويتضمّن الإعلان 9 مبادئ أبرزها: التأكيد على أهمية الوحدة، وانضمام الكل لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتكريس مبدأ الشراكة السياسية.

كما يشمل الإعلان تطوير منظمة التحرير الفلسطينية، وانتخاب المجلس الوطني الفلسطيني في الداخل والخارج، إلى جانب إجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية في قطاع غزة والضفة الغربية في مدة أقصاها عام، بالإضافة إلى تفعيل آلية الأمناء العامين للفصائل لمتابعة إنهاء الانقسام.

واتفق الفلسطينيون على أن يتولى فريق عمل جزائري عربي الإشراف والمتابعة لتنفيذ بنود هذا الاتفاق، كما أبدت الجزائر استعدادها لاحتضان انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني.

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