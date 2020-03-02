الفلبين: مسلح يحتجز 30 رهينة بمركز للتسوق

قام رجل مسلح اليوم الاثنين، باحتجاز نحو 30 رهينة في مركز للتسوق في عاصمة الفلبين، مانيلا .

وكشفت تقارير بوابة رابلر بالفلبين نقلاً عن الشرطة المحلية، بأن المهاجم هو حارس أمن سابق في مركز للتسوق،و وفقا للبيانات الأولية للشرطة، فإن جميع الرهائن تقريبا هم من موظفي المركز.

وأكد الرائد في الشرطة الفلبينية والناطق باسم منطقة الشرطة الشرقية فيرجيليو تيماجو أن أعيرة نارية أطلقت داخل مركز « فيرا » التجاري في منطقة غرينهيلز بمدينة سان خوان ظهر الاثنين، بينما شوهد المتسوقون وهم يهربون من المركز في حالة ذعر.

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