القبض على وزير المالية القطري

أمر النائب العام القطري اليوم الخميس، بالقبض على وزير المالية علي شريف العمادي، وسؤاله عما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة، تمثلت بالإضرار بالمال العام، واستغلال الوظيفة، وإساءة استعمال السلطة.

وأمر النائب العام بفتح تحقيقات موسعة في الجرائم المثارة بالأوراق المقدمة.

ويشغل العمادي منصب وزير المالية منذ العام 2013. وهو يتولى كذلك رئاسة المجلس التنفيذي للناقل الوطني الخطوط الجوية القطرية ورئاسة مجلس إدارة مصرف قطر الوطني.

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