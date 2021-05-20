القسام تستهدف بصاروخ موجه ناقلة جند قرب زكيم والاحتلال يُعلن عن إصابة جندي

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم الخميس، انها استهدفت بصاروخ موجه حافلة لنقل الجنود قرب قاعدة زكيم شمال قطاع غزة.

واكدت القسام انها تقصف محيط الحافلة المستهدفة بقذائف الهاون.

من جهته، أعلن جيش الاحتلال إصابة جندي بجروح وصفها بالطفيفة نتيجة اطلاق صاروخ مضاد للدروع نحو باص صغير فارغ كان في موقف سيارات.

وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية معا أن مدفعية الاحتلال تقصف المنطقة القريبة بالمدفعية وبقنابل الدخان للتغطية على الهجوم.

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