القضاء التركي يبدأ محاكمة قتلة «خاشقجي» غيابيا

انطلقت محكمة العقوبات المشددة الـ11 في القصر العدلي بمنطقة « تشاغليان » في إسطنبول اليوم الجمعة 3 جويلية 2020، في محاكمة 20 متهماً في قضية مقتل الصحفي السعودي بصحيفة واشنطن بوست جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول عام 2018.

وحضرت الجلسة خطيبة خاشقجي، خديجة جنكيز بصفة « المشتكي »، ومحاميها، فيما تغيب المتهمون الفارون العشرون، الصادرة بحقهم مذكرة توقيف.

وأعدت النيابة العامة الجمهورية في إسطنبول لائحة اتهام من 117 صفحة ضد المتهمين الصادر بحقهم قرار توقيف في إطار مقتل خاشقجي وهم ضباط سعوديون نفذوا جريمتهم بتخطيط من أبرز مستشاري ومساعدي ولي العهد السعودي .

وكانت محكمة تركية قد أصدرت في ديسمبر 2018، مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي أحمد عسيري والمستشار السابق لولي العهد سعود القحطاني على خلفية جريمة قتل الصحفي والكاتب السعودي جمال خاشقجي .

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