جنسيات ركاب الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران

كشفت مؤسسة الطيران الإيرانية في بيان لها اليوم الأربعاء، بأن غالبية ركاب الطائرة الأوكرانية المنكوبة إيرانيون.

وأضاف البيان بأن الطائرة كان على متنها 167 راكبا، بينهم 70 رجلا و81 امرأة و15 طفلا، إضافة إلى 9 أفراد من طاقم الطائرة.

وكشف وزير الخارجية الأوكرانية فاديم بريستايكو على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي « تويتر » عن جنسيات ضحايا حادثة تحطم الطائرة، مبينا بأن عدد الركاب الإيرانيين بلغ 82 شخصاً، والكنديين 63 شخصاً، والسويديين 10 أشخاص، إضافة إلى 4 مواطنين من أفغانستان، و3 من ألمانيا، و3 من بريطانيا، فضلا عن مقتل 11 مواطناً أوكرانياً ( راكبان و9 أفراد للطاقم) في الحادثة.

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