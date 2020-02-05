الكونغرس الأمريكي يُبرئ ترامب

اخر تحديث : 05/02/2020

أعضاء الكونغرس الأمريكي

برّأ مجلس الشيوخ الأمريكي الرئيس دونالد ترامب من تهمتي « إساءة استخدام السلطة » و « عرقلة عمل الكونغرس ».
وصوّت 52 عضوا بتبرئة ترامب خلال تصويت المجلس على التهمة الأولى « إساءة استخدام السلطة » ، مقابل 48 عضوا يرون أن الرئيس مذنب.
وفيما يخص التهمة الثانية « عرقلة عمل الكونغرس » صوّت 53 عضوا لصالح ترامب.
ويشغل الجمهوريون أغلبية في المجلس بواقع 53 مقعداً، مقابل 47 للديمقراطيين، في حين كان السناتور ميت رومني الوحيد الذي أعلن أنه يصوّت ضد تبرئة ترامب.


Print This Post

كلمات البحث :;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

ترك التعليق