الكونغرس الأمريكي يُبرئ ترامب

برّأ مجلس الشيوخ الأمريكي الرئيس دونالد ترامب من تهمتي « إساءة استخدام السلطة » و « عرقلة عمل الكونغرس ».

وصوّت 52 عضوا بتبرئة ترامب خلال تصويت المجلس على التهمة الأولى « إساءة استخدام السلطة » ، مقابل 48 عضوا يرون أن الرئيس مذنب.

وفيما يخص التهمة الثانية « عرقلة عمل الكونغرس » صوّت 53 عضوا لصالح ترامب.

ويشغل الجمهوريون أغلبية في المجلس بواقع 53 مقعداً، مقابل 47 للديمقراطيين، في حين كان السناتور ميت رومني الوحيد الذي أعلن أنه يصوّت ضد تبرئة ترامب.

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