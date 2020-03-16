الكويت: ارتفاع عدد مصابي كورونا إلى 123 شخصا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين، تسجيل 11 حالة جديدة مؤكدة ثبتت إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في الكويت إلى 123 حالة وشفاء 9 حالات، اضافة الى 114 شخصا يتلقون العلاج حاليا.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية عبد الله السند في مؤتمر صحفي إن الحالات الـ11 الجديدة المسجلة هي حالة واحدة مرتبطة بالسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية وحالة واحدة مرتبطة بالسفر إلى إيران.

وأضاف السند أن هناك 4 حالات مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة و3 حالات مخالطة لحالات مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة وحالة واحدة مرتبطة بالسفر إلى قطر وكل تلك الحالات هي لكويتيين وهناك حالة لمقيمة مصرية مرتبطة بالسفر إلى جمهورية مصر العربية.

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