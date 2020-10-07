الكويت: تزكية مشعل الأحمد الصباح وليا للعهد

أعلن وزير شؤون الديوان الأميري بدولة الكويت علي جراح الصباح اليوم الأربعاء، أن أسرة آل صباح قد باركت تزكية نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد لمشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد.

وكان مشعل يتولى منصب نائب رئيس الحرس الوطني الكويتي، وقد ولد عام 1940. والتحق بوزارة الداخلية وتدرج في المناصب حتى أصبح رئيساً للمباحث العامة آنذاك برتبة عقيد منذ عام 1967 وحتى عام 1980، وتحولت في عهده إلى إدارة « أمن الدولة ». وعُين في عام 2004 نائباً لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير.