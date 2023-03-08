المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية يتنحى عن منصبه

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن في بيان له اليوم الثلاثاء، أن نيد برايس سيترك منصبه كمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية الشهر الجاري وهو المنصب الذي شغله منذ قدوم إدارة بايدن.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي قائلا: « سيبقى برايس في الوزارة وسيعمل لصالحي بشكل مباشر ».

وتابع بلينكن قائلا: « إن فهم نيد الراسخ للسياسات التي تقوم عليها رسالتنا جعله أكثر فاعلية في دوره، على المستوى الشخصي، استفدت باستمرار من استشارته، كما فعل الكثير من أعضاء القسم »، على حد قوله.

وأردف وزير الخارجية الأمريكي قائلا: « ساعد نيد حكومة الولايات المتحدة في الدفاع عن حرية الصحافة وتعزيزها في جميع أنحاء العالم وصمم نموذجًا للشفافية والانفتاح الذي ندافع عنه في البلدان الأخرى ».

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