المجمع الانتخابي يُؤكد فوز بايدن بالرئاسة الأمريكية

أكد المجمع الانتخابي بأمريكا مساء الاثنين، فوز جوزيف بايدن بالانتخابات الرئاسية 2020 أمام الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب الذي كان يسعى لفترة ولاية رئاسية ثانية.

وجاءت أصوات المجمع الانتخابي، مؤكدة فوز بايدن بـ306 أصوات مقابل 232 صوتا، حيث سترسل هذه النتيجة إلى الكونغرس للموافقة عليها بصورة رسمية في جانفي المقبل.

وأكد بايدن في تعليق له على هذه النتيجة في كلمة ألقاها بمدينة ويلمنغتون من ولاية دلوير، أن « ألسنة لهب الديمقراطية أشعلت في هذه الأمة قبل وقت طويل.. لن يطفئ هذه الشعلة لا الوباء ولا حتى سوء استخدام السلطة » .

وقال بايدن إنه يجب احترام نتائج انتخابات المجمع الانتخابي الأمريكي لأنها تعبير عن إرادة الشعب ولا ينبغي مهاجمتها.

ورأى بايدن أن « النظام الديمقراطي تعرض للضغوط والاختبار والتهديد، لكنه أظهر قوته وصدقه وصلابته ».

الولايات التي منحت أصواتها لبايدن:

ولاية نيو هامبشر 4 أصوات

ولاية إلينوي 20 صوتا

ولاية نيفادا 6 أصوات

ولاية ديلاوير 3 أصوات

ولاية جورجيا 16 صوتا

ولاية كونيتيكت 7 أصوات

ولاية نيويورك 29 صوتا

ولاية بنسلفانيا 20 صوتا

ولاية فرجينيا 13 صوتا

ولاية رود آيلاند 4 أصوات

ولاية ويسكونسن 10 أصوات

ولاية أريزونا 11 صوتا

ولاية ماريلاند 10 أصوات

ولاية نيو مكسيكو 5 أصوات

ولاية فلوريدا 29 صوتا

ولاية مينيسوتا 10 أصوات

ولاية كولورادو 9 أصوات

العاصمة واشنطن 3 أصوات

ولاية ميشيغان 16 صوتا

ولاية ماين 3 أصوات لبايدن وصوت لترامب

ولاية واشنطن 12 صوتا

ولاية نيو جيرسي 14 صوتا

ولاية ماساتشوستس 11 صوتا

ولاية أوريغون 7 أصوات

ولاية كاليفورنيا 55 صوتا

الولايات التي منحت أصواتها لترامب:

ولاية تينيسي 11 صوتا

ولاية إنديانا 11 صوتا

ولاية مسيسيبي 6 أصوات

ولاية أوكلاهوما 7 أصوات

ولاية أركنساس 6 أصوات

ولاية ساوث كارولاينا 9 أصوات

ولاية أيوا 6 أصوات

ولاية نورث كارولاينا 15 صوتا

ولاية كنتاكي 8 أصوات

ولاية أوهايو 18 صوتا

ولاية كانساس 6 أصوات

ولاية ساوث داكوتا 3 أصوات

ولاية ألاباما 9 أصوات

ولاية لويزيانا 8 أصوات

ولاية يوتاه 6 أصوات

ولاية ويست فرجينيا 5 أصوات

ولاية أيداهو 4 أصوات

ولاية نورث داكوتا 3 أصوات

ولاية وايومنغ 3 أصوات

ولاية آلاسكا 3 أصوات

ولاية نبراسكا 4 أصوات لترامب وصوت لبايدن

ولاية تكساس 38 صوتا

ولاية ميسوري 10 أصوات

ولاية مونتانا 3 أصوات

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