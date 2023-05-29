المخابرات العامة الفلسطينية تُحبط مخططا كبيرا لتسريب أراضي للاحتلال في بيت لحم

تمكن جهاز المخابرات العامة الفلسطينية في محافظة بيت لحم، وبناء على معلومات استخبارية، ومتابعة استمرت لمدة طويلة من احباط صفقة تسريب أراضي فلسطينية لصالح الاحتلال.

وقال مصدر امني في الجهاز، إنه بعد الوصول الى معلومات استخبارية عن عملية يعد لها لتسريب اراضي للاحتلال في محافظة بيت لحم، وبعد استكمال اجراءات المتابعة الاستخبارية، تم اعتقال 4 اشخاص مشتبه بهم في التخطيط لتنفيذ هذه الصفقة، وتم وقف جميع الاجراءات والوكالات التي كانوا بصدد اعدادها لتنفيذ الصفقة، الامر الذي أفشل مخططا لتسريب مئات الدنمات لصالح الاحتلال.

واضاف المصدر انه تم احالة الموقوفين وملف القضية، الى النيابة العامة لإكمال الاجراءات القانونية وفق الاصول.

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