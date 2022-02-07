المغرب: تشييع جثمان الطفل ريان إلى مثواه الأخير

تم ظهر اليوم الاثنين، في جنازة مهيبة بجماعة تمروت (اقليم شفشاون) شمال المغرب، تشييع جثمان الطفل ريان اورام، الذي وافته المنية بعد سقوطه في بئر.

وَوُري جثمان ريان اورام الثرى بمقبرة الزاوية بدوار داروتان العليا بعد صلاتي الظهر والجنازة، بحضور عائلة الفقيد وجمع غفير من سكان المنطقة والجماعات الترابية المجاورة.

وكان بلاغ للديوان الملكي أعلن مساء أول أمس السبت، عن وفاة الطفل ريان اورام الذي سقط في بئر يوم الثلاثاء المنقضي.

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