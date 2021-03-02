المغرب تعلّق كل أشكال التواصل مع السفارة الألمانية

طالبت مراسلة من وزارة الخارجية المغربية تحمل توقيع ناصر بوريطة يوم أمس الاثنين، موجهة إلى الحكومة وأعضائها، الوزارات المغربية بـ « تعليق كل أشكال التواصل والتفاعل والتعاون في جميع الحالات وبأيّ شكل من الأشكال مع السفارة الألمانية وهيئات التعاون الألمانية والمؤسسات السياسية التابعة لها » وذلك « بسبب خلافات عميقة تهم قضايا مصيرية » .

وأكدت المراسلة أن أيّ استئناف للتعامل مع السفارة الألمانية يجب أن يتم بإذن مسبق من الوزارة المعنية التي أكدت بدورها أنها أوقفت كل أشكال التواصل مع السفارة ذاتها.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الألمانية إن القرار المغربي بقطع العلاقات مع سفارة ألمانيا ما زال غير واضح في تفاصيله لبرلين، ووفق القناة التلفزيونية الإخبارية الألمانية NTV فقد أكدت الوزارة أنها أحيطت علما بالتقارير الإعلامية الواردة من المغرب، بيد أن التفاصيل الدقيقة لهذه الخطوة وحيثياتها ما زالت غير واضحة لبرلين.

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