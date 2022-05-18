المغرب تُلغي شرط فحص كورونا لدخول أراضيها

قررت الحكومة المغربية يوم الثلاثاء، إلغاء اعتماد فحص التفاعل البوليمي المتسلسل لكورونا « PCR » من أجل الدخول الى الأراضي المغربية.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة المغربية بأن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد نشر هذا البلاغ، مشيرة إلى أن اتخاذ هذا القرار يأتي استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وأخذا بعين الاعتبار تحسن الوضعية الوبائية ببلادنا ».

كلمات البحث :المغرب;فحص كورونا